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(Селивонова) Ксения Андреевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

17.01.1896 ст.

Дата смерти

03.07.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1896 ст.

Отец: Селивонов Андрей Феодосьев

Мать: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
18.01.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
03.07.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от детской болезни
Похороны
04.07.1896 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Наблюдающий священник Никифоръ Буриевскiй с псаломщикомъ Феодосiемъ Гарасименковымъ на отведенномъ кладбище.

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