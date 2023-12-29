(Селивонова) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1896 ст.
Дата смерти03.07.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1896 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.01.1896 ст.
Смерть
03.07.1896 ст.
Причина смерти: от детской болезни
Похороны
04.07.1896 ст.
Наблюдающий священник Никифоръ Буриевскiй с псаломщикомъ Феодосiемъ Гарасименковымъ на отведенномъ кладбище.