Бровков Виктор Леонидович
Место рождения
Дата рождения16.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984
Отец: Бровков Леонид Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.02.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область