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Молчанов Иван Яковлев

Место рождения

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875

Отец: Молчанов Яков

Мать: Варвара Павлова

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Екатерина Елисеева

Смольница, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: Шубинова (Молчанова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Зеркаль (Молчанова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Молчанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
06.09.1909

Сын: Молчанов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Молчанов Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область

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