Молчанов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения18.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875
Отец: Молчанов Яков
Мать: Варвара Павлова
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Екатерина Елисеева
Смольница, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1898
Дочь: Шубинова (Молчанова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Зеркаль (Молчанова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Молчанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
06.09.1909
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
06.10.1912
Сын: Молчанов Афонасий Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева