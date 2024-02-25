Устинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семён Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пелагея Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Елистрат Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Семёнов
Смерть
Неизвестно