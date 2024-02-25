Устинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Семён Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пелагея Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Елистрат Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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