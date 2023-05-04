Буданова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.?

Дочь: Моор Буданова Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Буданов Василий Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буданов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Буданова София ВАсильевна

Отец ребёнка: Буданов Василий Валентинович

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