Буданова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.?
Дочь: Моор Буданова Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Буданов Василий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Буданова София ВАсильевна
Отец ребёнка: Буданов Василий Валентинович