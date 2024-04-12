Субботин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 477 стр 146 №1м
Крещение
09.01.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Харламовой крестьян Алексей Афанасьевич Кусакин и солдатская дочь девица Серафима Андреевна Субботина Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 146 №1м
Бракосочетание
С 15.03.1945 по 29.08.1946
Рождение ребёнка
20.11.1945
Сын: Субботин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Евфалия Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Евфалия Николаевна
Смерть
Неизвестно