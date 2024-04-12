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Субботин Михаил Александрович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: Субботин Александр Захарович

Мать: Субботина Александра Андреевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 477 стр 146 №1м
Крещение
09.01.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Харламовой крестьян Алексей Афанасьевич Кусакин и солдатская дочь девица Серафима Андреевна Субботина Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 146 №1м
Бракосочетание
С 15.03.1945 по 29.08.1946

Жена: Субботина Евфалия Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1945

Сын: Субботин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Евфалия Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Евфалия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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