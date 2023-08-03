Седов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Мира Ивановна
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Иван Иванович
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудочкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
13.06.1939
Дочь: Смирнова (Седова) Инесса Ивановна
Мать ребёнка: Седова Елизавета
Смерть
Неизвестно