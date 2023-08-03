Седов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Мира Ивановна

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Александр Иванович

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иван Иванович

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудочкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
13.06.1939

Дочь: Смирнова (Седова) Инесса Ивановна

Мать ребёнка: Седова Елизавета

Смерть
Неизвестно

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