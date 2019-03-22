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Василенко Кира Романовна
Василенко Кира Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.2019
Пол
Женский
Отец
Василенко Роман Николаевич
1992 г.р.
Мать
Василенко Кристина Игоревна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2019
Отец:
Василенко Роман Николаевич
Мать:
Василенко Кристина Игоревна
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