Писклов Фока Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Писклов Филипп Фокич
Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фокична
Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Фокична
Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Фокична
Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писклова Христина Фокична
Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно