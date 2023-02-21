Писклов Фока Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писклов Фока Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Писклов Филипп Фокич

Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фокична

Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Фокична

Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Фокична

Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писклова Христина Фокична

Мать ребёнка: Писклова Мария Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
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