(Захарова) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ивлев Георгий
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван
Отец ребёнка: Ивлев Степан
Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Смерть
Неизвестно