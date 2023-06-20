(Захарова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ивлев Георгий

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван

Отец ребёнка: Ивлев Степан

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Номер записи 578600076 Фамилия Ивлев Имя Иван Отчество Степанович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н, п. Саникевский Дата и место призыва Зато... Показать все
Смерть
Неизвестно
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