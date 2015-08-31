Соколова (Войтович) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Войтович) Ольга Семеновна

Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1937

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937

Отец: Кирилюк Семен

Мать: Войтович Христя

Рождение ребёнка
16.07.1958

Дочь: Соколова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Соколова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич

Смерть
31.08.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.