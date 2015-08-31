Соколова (Войтович) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1937
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937
Отец: Кирилюк Семен
Мать: Войтович Христя
Рождение ребёнка
16.07.1958
Дочь: Соколова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Соколова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Алексеевич
Смерть
31.08.2015