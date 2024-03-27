Тимушева Афифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушева Афифя

Место рождения

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тимушев Каюм

Отец ребёнка: Тимушев Батырхан

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимушев Хамит

Отец ребёнка: Тимушев Батырхан

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина Майдя

Отец ребёнка: Тимушев Батырхан

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушев Батырхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушев Батырхан

Смерть
Неизвестно
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