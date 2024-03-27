Тимушева Афифя
Место рожденияс.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тимушев Каюм
Отец ребёнка: Тимушев Батырхан
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тимушев Хамит
Отец ребёнка: Тимушев Батырхан
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина Майдя
Отец ребёнка: Тимушев Батырхан
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимушев Батырхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимушев Батырхан
Смерть
Неизвестно