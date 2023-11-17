Семенцова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович
Смерть
2005