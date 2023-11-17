Семенцова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенцова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Семенцов Матвей Иванович

Смерть
2005
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