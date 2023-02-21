Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Александр Владимирович

Отец ребёнка: Козич Владимир Павлович

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козич Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абромайтис Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Козич Владимир Павлович

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