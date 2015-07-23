Теплов Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Вячеслав Иванович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.12.1960

Дата смерти

23.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1978 по 1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1982 по 2015
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.07.2015
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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