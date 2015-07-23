Теплов Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения26.12.1960
Дата смерти23.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1978 по 1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1982 по 2015
Смерть
23.07.2015