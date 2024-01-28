Заломаева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Заломаев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Заломаева Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Заломаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно