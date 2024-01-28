Заломаева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломаева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Заломаев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Заломаева Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Заломаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Заломаев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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