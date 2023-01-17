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Яблонский Владимир Николаевич

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Губернского Секретаря. Родился при Грязовецком Христо-Рождественском Соборе. Священнику Николаю Ивановичу Агнцеву - племянник.
Образование
15.06.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
01.09.1906 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Допущен к исправлению обязанностей надзирателя за учениками в Тотемском духовном училище.
Работа или профессия
12.09.1907 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен учителем пения во всех классах Тотемского духовного училища.
Работа или профессия
09.08.1908 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Уволен от занимаемой должности.
Работа или профессия
28.08.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен псаломщиком к Свято-Духовской Гимназической церкви города Вологды.
Работа или профессия
07.12.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен на должность псаломщика к Вологодской градской Спасоболотской церкви.
Смерть
Неизвестно
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