Яблонский Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын Губернского Секретаря. Родился при Грязовецком Христо-Рождественском Соборе. Священнику Николаю Ивановичу Агнцеву - племянник.
Образование
15.06.1906 ст.
Окончил Духовную Семинарию со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
01.09.1906 ст.
Допущен к исправлению обязанностей надзирателя за учениками в Тотемском духовном училище.
Работа или профессия
12.09.1907 ст.
Определен учителем пения во всех классах Тотемского духовного училища.
Работа или профессия
09.08.1908 ст.
Уволен от занимаемой должности.
Работа или профессия
28.08.1908 ст.
Определен псаломщиком к Свято-Духовской Гимназической церкви города Вологды.
Работа или профессия
07.12.1908 ст.
Перемещен на должность псаломщика к Вологодской градской Спасоболотской церкви.
Смерть
Неизвестно