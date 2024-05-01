Гурин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Гурина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Павел Иванович
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Иван Иванович
Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Смерть
1895