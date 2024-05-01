Гурин Иван Герасимович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурин Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Гурина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Павел Иванович

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Иван Иванович

Мать ребёнка: Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Смерть
1895

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