Савелий Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.12.1753
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.12.1753
Отец: Алексей Васильев
Мать: Агриппина Васильева
МК-1752 Деревни Кладова у крестьянина Алексея Васильева сын Савва ИВ-1753 семью не нашла ИВ-1754 Сын их Савва 2 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Сын их Савва 4 ИВ-1757 Сын их Савва 5 ИВ-1760 Сын их Савва 7 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Екатерина Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Карпова
ИВ-1776 Екатерина 12
Бракосочетание
?.01.1776
Жена: Татьяна Карпова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1776 01.1776 Деревни Кладова крестьянской сын отрок Савва Алексеев того же Экономическаго ведомства бывшой Московскаго Богоявленскаго монастыря вотчины деревни Лозьева с крестьянской дочерью девкой... Показать все
Смерть
1778
РС-1782, страница 1355 (КЛАДОВО) Савелей холост (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10 Умре 1778