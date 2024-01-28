Савелий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий Алексеев

Савелий Алексеев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

05.12.1753

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1753

Отец: Алексей Васильев

Мать: Агриппина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1752 Деревни Кладова у крестьянина Алексея Васильева сын Савва ИВ-1753 семью не нашла ИВ-1754 Сын их Савва 2 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Сын их Савва 4 ИВ-1757 Сын их Савва 5 ИВ-1760 Сын их Савва 7 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Екатерина Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Карпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1776 Екатерина 12
Бракосочетание
?.01.1776

Жена: Татьяна Карпова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1776 01.1776 Деревни Кладова крестьянской сын отрок Савва Алексеев того же Экономическаго ведомства бывшой Московскаго Богоявленскаго монастыря вотчины деревни Лозьева с крестьянской дочерью девкой... Показать все
Смерть
1778
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1355 (КЛАДОВО) Савелей холост (по последней ревизии написаны были лета 10) 3 ревизия ~1761-10 Умре 1778

Мы используем куки для улучшения работы сайта.