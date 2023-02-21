Пашин Николай Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1980
Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
02.09.1982
Дочь: Куркова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1987
Дочь: Казакова Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Надежда Петровна
Развод
Неизвестно
Жена: Козлова Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно