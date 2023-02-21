Пашин Николай Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашин Николай Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1980

Сын: Пашин Роман Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
02.09.1982

Дочь: Куркова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1987

Дочь: Казакова Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Надежда Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Козлова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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