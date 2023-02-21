Малолеткин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалолеткин Александр Сергеевич

Малолеткин Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1957

Отец: Малолеткин Сергей Алексеевич

Мать: Малолеткина Валентина

Рождение ребёнка
04.02.1976

Дочь: Дюкова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Малолеткин Антон Александрович

Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Малолеткин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close