Малолеткин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1957
Рождение ребёнка
04.02.1976
Дочь: Дюкова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Малолеткин Антон Александрович
Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Малолеткин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Малолеткина Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно