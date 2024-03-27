Ким Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Федор

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

1899

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ким Максим

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
краснодеревщик
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ким Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1969
Причина смерти: Рак желудка

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