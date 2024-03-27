Ким Федор
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1899
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Ким Максим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
краснодеревщик
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ким Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1969
Причина смерти: Рак желудка