Васильева Анна Александровна
Место рожденияМосковский уезд, Троицко-Голенищевская волость, деревня Давыдково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, деревня Давыдково
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Васильев Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно