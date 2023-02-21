Васильева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Анна Александровна

Васильева Анна Александровна

avatar

Место рождения

Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, деревня Давыдково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, деревня Давыдково
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Муж: Васильев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Васильев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Владимирович

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Место жительства
Неизвестно
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close