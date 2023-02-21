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Ишков Григорий Семенович

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Место рождения

с.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя

Дата рождения

Между 06.05.1907 и 06.05.1911

Дата смерти

05.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1907 и 06.05.1911

Отец: Ишков Семен

Мать: Ишкова ?

с.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.02.1929

Дочь: Чурикова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
06.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
До 03.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области
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Рождение ребёнка
20.09.1938

Дочь: Гречишникова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области
Военная служба
До 20.12.1941
пленение | Попал в плен в лагерь г.Рославль. Источник - РГВА. https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek_plen<удалено>/https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek5<удалено>/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

СССР
Смерть
05.05.1962
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
?.05.1962
с.Орехово Касторенского района Курской области
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