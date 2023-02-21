Ишков Григорий Семенович
Место рожденияс.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Дата рожденияМежду 06.05.1907 и 06.05.1911
Дата смерти05.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1907 и 06.05.1911
Отец: Ишков Семен
Мать: Ишкова ?
с.Плоское Землянского уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.02.1929
Дочь: Чурикова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
06.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
До 03.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
с.Плоское Касторенского района Курской области
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Рождение ребёнка
20.09.1938
Дочь: Гречишникова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
с.Плоское Касторенского района Курской области
Военная служба
До 20.12.1941
пленение | Попал в плен в лагерь г.Рославль. Источник - РГВА. https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek_plen<удалено>/https://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/memorial-chelovek5<удалено>/
Бракосочетание
Неизвестно
СССР
Смерть
05.05.1962
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
?.05.1962
с.Орехово Касторенского района Курской области