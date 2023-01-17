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Теплоухов Михаил Васильевич

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Место рождения

Никитинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.11.1907

Дата смерти

06.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплоухов Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплоухова Мария Ивановна

Смерть
06.09.1989
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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