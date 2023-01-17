Теплоухов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1907
Дата смерти06.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплоухов Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Теплоухова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1989
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область