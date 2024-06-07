(Лунина) Анисья Максимова 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лунина) Анисья Максимова

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Максим Васильев

Мать: Елизавета Петрова

Михайловская
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 735об
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Лунина) Акулина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Ларионов

Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1794

Сын: Лунин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Ларионов

Михайловская
Рождение ребёнка
21.04.1799

Дочь: (Лунина) Мавра Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Ларионов

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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