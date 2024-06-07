(Лунина) Анисья Максимова
Место рожденияМихайловская
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Максим Васильев
Мать: Елизавета Петрова
Михайловская
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 735об
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Лунина) Акулина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Ларионов
Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1794
Отец ребёнка: Герасим Ларионов
Михайловская
Рождение ребёнка
21.04.1799
Дочь: (Лунина) Мавра Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Ларионов
Михайловская
Смерть
Неизвестно