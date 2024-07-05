Rabinowitz (Rogover-Rabinowitz) Gitel Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rabinowitz (Rogover-Rabinowitz) Gitel

Место рождения

Poland

Дата рождения

Около 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1869 г.р.
1874 г.р.
1881 г.р.
1882 г.р.
1883 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rabinowitz Shaul

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Berman (Rabinowitz) Mindel

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Zehtyl, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rabinowitz Morris

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rabinowitz Saul

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Рождение ребёнка
04.08.1869

Сын: Rabinowitz Joseph

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Gmina Suwałki, Podlachia, Poland
Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Krechevsky (Rabinowitz) Sarah Sara Rivke Rebecca

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Rabinowitz) Minia

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Deretzyn, Poland
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Rabinowitz) Frume

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Russia
Рождение ребёнка
1883

Сын: Rabinowitz Hertz

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Russia
Рождение ребёнка
24.12.1884

Дочь: (Rabinowitz) Chana

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

Рождение ребёнка
1892

Сын: Rabinowitz Berel Berrel

Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha

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