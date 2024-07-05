Rabinowitz (Rogover-Rabinowitz) Gitel
Место рожденияPoland
Дата рожденияОколо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rabinowitz Shaul
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Berman (Rabinowitz) Mindel
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Zehtyl, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rabinowitz Morris
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rabinowitz Saul
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Рождение ребёнка
04.08.1869
Сын: Rabinowitz Joseph
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Gmina Suwałki, Podlachia, Poland
Рождение ребёнка
07.03.1874
Дочь: Krechevsky (Rabinowitz) Sarah Sara Rivke Rebecca
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Rabinowitz) Minia
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Deretzyn, Poland
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Rabinowitz) Frume
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Russia
Рождение ребёнка
1883
Сын: Rabinowitz Hertz
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Russia
Рождение ребёнка
24.12.1884
Дочь: (Rabinowitz) Chana
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Rabinowitz Simcha