Пётр
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Евстроп Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Захар Петров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно