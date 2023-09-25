Хилько Феодор Маркович
Место рождения
Дата рождения11.11.1827 ст.
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1827 ст.
Отец: Хилько Марк Космин
Мать: Хилько Мария Моисеева
Бракосочетание
05.02.1850 ст.
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Хильков Антоний Федорович
Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Чернова (Хилькова) Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Хилько Анна
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.
Дочь: Хилько Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева
Бракосочетание
После 1864
Жена: Хилько Анна
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Хилько Анна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Хилько Анна
Место жительства
До 1873
Место жительства
С 1873
Смерть
После 1881