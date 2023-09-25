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Хилько Феодор Маркович

Место рождения

Левченки, Сумська область

Дата рождения

11.11.1827 ст.

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1827 ст.

Отец: Хилько Марк Космин

Мать: Хилько Мария Моисеева

Левченки, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1850 ст.

Жена: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева

Левченки, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Хилько Амельян Федорович

Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Хильков Антоний Федорович

Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Чернова (Хилькова) Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Хилько Анна

Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.

Дочь: Хилько Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева

Левченки, Сумська область
Бракосочетание
После 1864

Жена: Хилько Анна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Хилько Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Хилько Анна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Хилько Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Хилько Анна

Место жительства
До 1873
Левченки, Сумська область
Место жительства
С 1873
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1881
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

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