Шиловский Аркадий Филиппович
мужской, родился 20.10.1934, починок Поникшонский
умер 20.05.2008, Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
МатьШиловская (Маслова) Мария Савельевна18.07.1900 г.р.
ОтецШиловский Филипп Степанович01.11.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934
починок Поникшонский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2008
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область