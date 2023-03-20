Шиловский Аркадий Филиппович 20.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловский Аркадий Филиппович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 20.10.1934, починок Поникшонский

умер 20.05.2008, Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Шиловская (Маслова) Мария Савельевна18.07.1900 г.р.
Отец
Шиловский Филипп Степанович01.11.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934

Отец: Шиловский Филипп Степанович

Мать: Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

починок Поникшонский

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2008
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.