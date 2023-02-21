Мартыненко (Крят) Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиДо 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1907
Место жительства
С 1907 по 1916
Смерть
До 1907
Рождение ребёнка
20.05.1908
Дочь: Мартыненко Матрёна Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Мартыненко Мариамна Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
02.01.1913
Сын: Мартыненко Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1916
Дочь: Мартыненко Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович