Мартыненко (Крят) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Крят) Елена Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

До 1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1907

Муж: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1907 по 1916
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1907
Рождение ребёнка
20.05.1908

Дочь: Мартыненко Матрёна Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Мартыненко Мариамна Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1913

Сын: Мартыненко Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около ?.12.1916

Дочь: Мартыненко Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Мартыненко Георгий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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