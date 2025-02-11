Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна 28.04.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.04.1860, Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

умерла Неизвестно, Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Отец
Клюкин Иван Матвеевич1826 г.р.
Мать
Клюкина Пульхерия Васильевна1827 г.р.
Супруги
Орлов Михаил ЛеонтьевичМежду 1859 и 1860 г.р.
Дети
Орлов Иван Михайлович19.10.1882 г.р.
Орлов Авдей МихайловичПосле 1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1860

Отец: Клюкин Иван Матвеевич

Мать: Клюкина Пульхерия Васильевна

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
08.02.1878

Муж: Орлов Михаил Леонтьевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Сергиевская церковь

Рождение ребёнка
19.10.1882

Сын: Орлов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Орлов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Орлов Авдей Михайлович

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Орлов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
После 1882

Дочь: (Орлова) Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Батуева (Орлова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

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