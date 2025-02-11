Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна
женский, родилась 28.04.1860, Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
умерла Неизвестно, Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
ОтецКлюкин Иван Матвеевич1826 г.р.
МатьКлюкина Пульхерия Васильевна1827 г.р.
Супруги
Орлов Михаил ЛеонтьевичМежду 1859 и 1860 г.р.
Дети
Орлов Иван Михайлович19.10.1882 г.р.
Орлов Авдей МихайловичПосле 1882 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1860
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1878
Рождение ребёнка
19.10.1882
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1882
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1882
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1882
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: (Орлова) Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Батуева (Орлова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Орлов Михаил Леонтьевич
Смерть
Неизвестно