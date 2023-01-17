Алякритский Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алякритский Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

04.08.1885

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1885
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
По 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1926
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1926 по 1931
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1931 по 1960
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1960
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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