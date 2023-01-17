Алякритский Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1885
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
С 1920 по 1922
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
По 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1926
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1926 по 1931
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1931 по 1960
Смерть
1960