Сивущина (Ромашина) Светлана Викторовна 14.09.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сивущина (Ромашина) Светлана Викторовна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

14.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972

Отец: Ромашин Виктор Иванович

Мать: Ромашина (Долгова) Вера Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образование
1995
Самарский государственный медицинский университет
Бракосочетание
23.11.1996

Муж: Сивущин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1997

Дочь: Шеянова (Сивущина) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Сивущин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.09.2003

Сын: Сивущин Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Сивущин Сергей Иванович

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