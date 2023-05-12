Сивущина (Ромашина) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972
Образование
1995
Самарский государственный медицинский университет
Бракосочетание
23.11.1996
Рождение ребёнка
21.05.1997
Дочь: Шеянова (Сивущина) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Сивущин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.09.2003
Отец ребёнка: Сивущин Сергей Иванович