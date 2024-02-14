Галимьянов Альберт Галиханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
Дата смерти14.02.2024
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимьянова Яна Альбертовна
Мать ребёнка: Корнева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимьянова Инга Альбертовна
Мать ребёнка: Корнева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
14.02.2024