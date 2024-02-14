Галимьянов Альберт Галиханович 09.05.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимьянов Альберт Галиханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Дата смерти

14.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: Галлимьянов Галихан Галиханович

Мать: Галимьянова Нафуза Ягофаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимьянова Яна Альбертовна

Мать ребёнка: Корнева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимьянова Инга Альбертовна

Мать ребёнка: Корнева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
14.02.2024

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