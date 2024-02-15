Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714 ст.
Дата смерти1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Яков Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Никитин
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Никитин
По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Анна Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Никитин
По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Никитин
Смерть
1781 ст.