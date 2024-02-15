Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714 ст.

Дата смерти

1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Яков Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Никитин

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Никитин

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Анна Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Никитин

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Никитин

Смерть
1781 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
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