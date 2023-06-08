Аксельман Сетинис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксельман Сетинис

Аксельман Сетинис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Гайн

Мать: Аксельман Идонея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Бирдения

Отец ребёнка: Аксельман Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Бильгас

Отец ребёнка: Аксельман Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Борис

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.