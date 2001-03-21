Галимский Олег Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.07.1957
Дата смерти21.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1957
Рождение ребёнка
07.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимская Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2001