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Галимский Олег Михайлович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

18.07.1957

Дата смерти

21.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1956 г.р.
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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1957

Отец: Галимский Михаил Анатольевич

Мать: Галимская Раиса Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимская Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимская Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2001
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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