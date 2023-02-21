Шаповаленко Феодосий (Михаил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповаленко Феодосий (Михаил)

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Место рождения

г. Днепр, Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

1811

Дата смерти

03.09.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Днепр, Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина
Место жительства
С 1835 по 1839
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1839 по 1845
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1845 по 1848
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1848 по 1852
г. Луцк, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1852 по 1859
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1859 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1861 по 1863
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1863 по 1873
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1873 по 1883
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.09.1883
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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