Морозов Евфимий Васильевич
Место рожденияКраснослободский район
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1841
Сын: Морозов Василий Евфимьевич
Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна
Рождение ребёнка
17.02.1845
Сын: Морозов Леонтий Евфимьевич
Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Морозова) Александра Евфимьевна
Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна
Смерть
До 1863