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Морозов Евфимий Васильевич

Место рождения

Краснослободский район

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Морозов Василий Григорьевич

Мать: (Морозова) Матрена Марковна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Морозов Василий Евфимьевич

Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1845

Сын: Морозов Леонтий Евфимьевич

Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Морозова) Александра Евфимьевна

Мать ребёнка: Морозова Настасья Перфиловна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1863
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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