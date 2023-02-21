Шипицына Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипицын Марьян Никитич

Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шипицын Семен Никитич

Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Никита Осипович

Смерть
Неизвестно
д. Стрижево Тарского уезда
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