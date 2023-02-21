Шипицына Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шипицын Никита Осипович
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Стрижево Тарского уезда