Чупыгина (Ежкова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупыгина (Ежкова) Ирина Андреевна

Место рождения

Маншино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маншино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Муж: Чупыгин Исайя Петрович

Рождение ребёнка
18.09.1844 ст.

Сын: Чупыгин Иван Исаевич

Отец ребёнка: Чупыгин Исайя Петрович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестил Никифор Андреевич Ежков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупыгин Василий Исаевич

Отец ребёнка: Чупыгин Исайя Петрович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Смерть
Неизвестно
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