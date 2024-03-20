Чупыгина (Ежкова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1844 ст.
Сын: Чупыгин Иван Исаевич
Отец ребёнка: Чупыгин Исайя Петрович
Крестил Никифор Андреевич Ежков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупыгин Исайя Петрович
Смерть
Неизвестно