? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Чистяков Фома Савинов1810 г.р.
Дети
Чистяков Кузьма Фомин1834 г.р.
(Чистякова) Марья Фомина1837 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Фома Савинов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чистяков Кузьма Фомин

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Чистякова) Марья Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Чистякова) Анна Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.