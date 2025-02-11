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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Чистяков Фома Савинов1810 г.р.
Дети
Чистяков Кузьма Фомин1834 г.р.
(Чистякова) Марья Фомина1837 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Чистякова) Марья Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Чистякова) Анна Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Смерть
Неизвестно