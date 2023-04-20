Климов Иов Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Иов Игнатьев

Климов Иов Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Игнатий Яковлев

Мать: не указана

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close