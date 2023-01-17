Симонова (Плотникова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Плотникова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1952

Отец: Плотников Николай Яковлевич

Мать: Плотникова Лидия Ивановна

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1973

Дочь: Елизарова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Симонов Владимир Васильевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Владимир Васильевич

Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Владимир Васильевич

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