Симонова (Плотникова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1952
Рождение ребёнка
05.01.1973
Дочь: Елизарова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Симонов Владимир Васильевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонов Владимир Васильевич
Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно