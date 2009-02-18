Орлов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1952
Дата смерти18.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1952
Отец: Орлов Николай Михайлович
Мать: Орлова Галина Андреевна
Рождение ребёнка
15.05.1977
Мать ребёнка: Орлова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Нина Николаевна
Смерть
18.02.2009