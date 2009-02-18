Орлов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1952

Дата смерти

18.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1952

Отец: Орлов Николай Михайлович

Мать: Орлова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
15.05.1977

Сын: Орлов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Орлова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Нина Николаевна

Смерть
18.02.2009
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