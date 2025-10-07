Хрусталёв Иван Алексеевич Около 1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Хрусталёв Иван Алексеевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1864 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
Дети
Хрусталёв Иван Иванович22.09.1888 ст. г.р.
(Хрусталёва) Анна Ивановна05.09.1889 ст. г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/2b2d4f25-9fa4-4928-a59b-265b7f4a9c1e/228?center=1218+2503

Бракосочетание
19.10.1887 ст.

Жена: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/2b2d4f25-9fa4-4928-a59b-265b7f4a9c1e/228?center=1218+2503

Рождение ребёнка
22.09.1888 ст.

Сын: Хрусталёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/7652e705-3466-4611-8c24-bb5b12e54094/314?center=1076+1676 https://yandex.ru/archive/catalog/e6e21393-80b3-4eb1-9397-5e12c427788e/135?center=1039+1249

Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.

Дочь: (Хрусталёва) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/2599a960-4b94-41c7-b1b6-eadef1941cf7/177?center=1255+2356 https://yandex.ru/archive/catalog/2b2d4f25-9fa4-4928-a59b-265b7f4a9c1e/335?center=1170+2362

Рождение ребёнка
23.01.1891 ст.

Сын: Хрусталёв Григорий Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/3?center=1137+3456

Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.

Сын: Хрусталёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/69?center=1074+1218

Рождение ребёнка
06.04.1893 ст.

Сын: Хрусталёв Георгий Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/148?center=1089+3697

Рождение ребёнка
22.06.1894 ст.

Сын: Хрусталёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/222?center=1933+2161 https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/222?center=1093+2029

Рождение ребёнка
18.07.1895 ст.

Дочь: (Хрусталёва) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/671acb55-d1a9-46b0-a0f4-ada5aa5f5b67/301?center=1084+3271

Рождение ребёнка
14.11.1896 ст.

Сын: Хрусталёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/edddf76f-6ede-45a9-8985-2ef8a4a56087/212?center=1094+1263

Рождение ребёнка
06.09.1899 ст.

Дочь: (Хрусталёва) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/95e47877-c02f-4a2c-a379-32ab92d8099f/40?center=1043+2033

Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.

Сын: Хрусталёв Павел Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/ca47445f-cc0e-4036-b95f-8ac447340e09/92?center=1307+1520

Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.

Сын: Хрусталёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6daf200e-a848-43c7-85d5-c254853322c9/33?center=1087+3500

Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.

Дочь: (Хрусталёва) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d844be68-55eb-41da-aafe-95728953d8e9/493?center=1247+2024

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.