Хрусталёв Иван Алексеевич
мужской, родился Около 1864 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Дочь: (Хрусталёва) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Сын: Хрусталёв Григорий Иванович
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Сын: Хрусталёв Георгий Иванович
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Сын: Хрусталёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Дочь: (Хрусталёва) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Сын: Хрусталёв Николай Иванович
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Дочь: (Хрусталёва) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Дочь: (Хрусталёва) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
https://yandex.ru/archive/catalog/2b2d4f25-9fa4-4928-a59b-265b7f4a9c1e/228?center=1218+2503