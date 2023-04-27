Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиОколо 2004
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иерман) Роза Карловна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Чиж) Наталья
Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Чиж) Татьяна
Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Чиж) Анна Олеговна
Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна
Смерть
Около 2004