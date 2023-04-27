Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Около 2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Чиж Владимир Антонович

Мать: (Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иерман) Роза Карловна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Чиж) Наталья

Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Чиж) Татьяна

Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Чиж) Анна Олеговна

Мать ребёнка: (Иерман) Роза Карловна

Смерть
Около 2004
Брянск, город Брянск, Брянская область

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