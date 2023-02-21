Ярыгин Иван Александрович
Место рожденияДеревня Красновское Орловского уезда Вятской губернии.
Дата рождения07.11.1852 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: Ярыгина Марина Ильинична
Деревня Красновское Орловского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Ярыгин Лев Иванович
Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
07.02.1894
Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Бушмарина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
11.12.1995 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина Любовь Андреевна
Смерть
1932