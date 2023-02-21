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Ярыгин Иван Александрович

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Место рождения

Деревня Красновское Орловского уезда Вятской губернии.

Дата рождения

07.11.1852 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: Ярыгина Марина Ильинична

Деревня Красновское Орловского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Ярыгин Лев Иванович

Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1894

Сын: Ярыгин Федор Иванович

Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Бушмарина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1995 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярыгина Любовь Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Любовь Андреевна

Смерть
1932
Тверь, город Тверь, Тверская область
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