Соколова (Быкова) Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Быкова) Марфа Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Быков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Соколов Иван Христофорович

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Соколов Сергей Христофорович

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Соколов Григорий Христофорович

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Соколов Генадий Христофорович

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Соколов Михаил Христофорович

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Христофор Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Анна Христофоровна

Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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