Соколова (Быкова) Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Быков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Соколов Иван Христофорович
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соколов Сергей Христофорович
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Соколов Григорий Христофорович
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Соколов Генадий Христофорович
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Соколов Михаил Христофорович
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Анна Христофоровна
Отец ребёнка: Соколов Христофор Севастьянович
Смерть
Неизвестно